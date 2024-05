Cetam certifica alunos do primeiro curso de Internet das Coisas, no interior

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), certificou alunos que concluíram o primeiro curso de Internet das Coisas (IoT) oferecido no interior do estado. Pioneiro, o município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus em linha reta) foi palco da cerimônia de certificação.





O curso foi realizado com fomento da Lei de Informática e contou com recursos do Programa Prioritário da Indústria (PPI) 4.0. Por meio do incentivo foi possível a parceria com empresa Jabil, através dos Centros de Inovação Tecnológica (CITs).

A Fundação Muraki atuou como instituição interveniente, enquanto o Cetam foi o responsável pela execução do projeto.

A iniciativa visou capacitar um grupo de moradores de Maués em competências digitais essenciais, promovendo a inclusão digital e fortalecendo a empregabilidade e o empreendedorismo na região.

O projeto fomentou o trabalho remoto e a melhoria da infraestrutura local, estabelecendo redes colaborativas que visam o desenvolvimento sustentável da região.

Tudo isso aproveitando as potencialidades dos recursos naturais presentes em Maués.

A capacitação em IoT é vista como um passo importante para o avanço tecnológico e econômico da região, inserindo Maués no mapa da inovação tecnológica e abrindo novas oportunidades para seus habitantes. A cerimônia de certificação ocorreu no dia 23 de maio.