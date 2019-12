Cetam inicia matrícula de aprovados em processo seletivo

Começa nesta segunda-feira (16/12) e vai até dia 20 (sexta-feira) de dezembro, a matrícula dos aprovados no processo seletivo realizado em setembro deste ano pelo Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). As aulas têm início previsto para o dia 9 de março de 2020.

Na capital, os candidatos têm que apresentar a documentação exigida na unidade do Cetam onde irão estudar, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Já no interior do Amazonas, os aprovados precisam entregar os documentos na gerência do Cetam de sua localidade, que se encarregará de enviá-los à capital.

Para saber se foi aprovado, o candidato deve acessar o site da Comissão Permanente de Concursos (Copec): www.concursoscopec.com.br. Só poderá se matricular aquele cuja classificação esteja dentro do número de vagas previsto no item 1 do edital nº 003/2019.

Os documentos necessários para a matrícula são: carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certificado militar; comprovante de residência; comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado do histórico escolar; e duas fotos 3×4.

Neste ano, o Cetam disponibilizou 1.813 vagas para cursos técnicos e cursos de especialização técnica de nível médio. Dessas, 1.028 foram voltadas ao interior e 785 para a capital. As vagas estavam divididas em 33 cursos técnicos e 8 especializações técnicas para Manaus. No interior, foram ofertados 16 cursos técnicos e três especializações.

Especialização – Em 2019, o Cetam ofertou três novos cursos de especialização: Especialização Técnica de Nível Médio em Saúde Bucal-Instrumentação Cirúrgica em Implantodontia; Especialização Técnica de Nível Médio em Segurança do Trabalho – Prevenção e Controle de Emergência e Especialização Técnica em Análises Clínicas–Parasitologia e Urinálise.