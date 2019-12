Por ciúmes mulher mata rival com facada no peito no Cidadão VII

Manaus – Por volta das 21h40, uma mulher foi brutalmente assassinada com uma facada no peito, o fato aconteceu no Conjunto Habitacional Cidadão sete, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. A vítima identificada como Marlene Batista de Vasconcelos, de 52 anos, foi morta por uma outra mulher que não aceitava que Marlene, estivesse vivendo com seu ex-marido.

A acusada identificada como Cleide Figueira de Jesus, 45 anos, foi até a casa da vítima e desferiu o golpe certeiro no coração de Marlene que morreu na hora. Os policiais militares da 15º Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), estiveram no local do fato e conseguiram prender em flagrante a assassina.

O caso foi apresentado na Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS), que vai investigar se realmente a causa da morte seria por ciúmes ou outra motivação. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Texto: Correio da Amazônia