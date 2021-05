Cetam lança catálogos de cursos para o ano de 2021

A direção do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) lançou, nesta quinta-feira (27/05), às 10h, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), seus dois catálogos de cursos para o ano de 2021.

São 409 cursos no total, sendo 276 de Formação Inicial e Continuada (FIC), 81 cursos técnicos e 52 especializações técnicas. Estará sendo disponibilizada a versão revisada e atualizada, que fora lançada em 2018.

O diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, foi convidado pela presidente da Comissão de Educação da Aleam, a deputada estadual Therezinha Ruiz, para falar sobre os dois catálogos de cursos e apresentá-los à comunidade manauara.

“Uma das ações estratégicas na atual gestão do Cetam, para o cumprimento das metas educacionais, foi a atualização colaborativa dos catálogos de cursos, observando as diferentes matrizes econômicas e a empregabilidade”, ressalta o diretor-presidente.

Ambos os catálogos estarão disponíveis no site do Cetam (https://www.cetam.am.gov.br) para consulta. É importante que as pessoas que tenham interesse em fazer cursos pelo Cetam conheçam mais a respeito de cada um quando houver oferta de vagas.

Tanto no “Catálogo de Formação Técnica” quanto no “Catálogo FIC”, os cursos ofertados se encontram separados por eixos tecnológicos. No FIC são 11 eixos, dentre eles Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; e Desenvolvimento Educacional e Social. Também são quatro eixos de FIC-EaD e dois eixos do FIC-Escola Técnica do SUS (ETSUS).

No “Catálogo de cursos técnicos”, as ofertas se encontram divididas também por eixos tecnológicos, sendo 11 de cursos técnicos e cinco eixos de especializações técnicas.

Neles, os candidatos interessados têm acesso a dados como carga horária de cada curso; idade mínima para cursá-los; escolaridade exigida; o perfil do profissional que desempenha tal atividade; campo de atuação e ocupações associadas ao curso.