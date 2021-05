Ônibus articulados mudam rota no Centro de Manaus

A partir desta quinta-feira, 27/5, as linhas de ônibus 300, 356, 448, 500, 560, 640 e 650 deixam de atender o Terminal da Matriz e passam a dobrar à esquerda na avenida Sete de Setembro, por onde seguem até a avenida Getúlio Vargas, para, em seguida, cumprir o itinerário normal.

A mudança, determinada pela Prefeitura de Manaus, foi necessária devido à subida no nível das águas do rio Negro, no trecho da avenida Floriano Peixoto, o que impossibilita o trânsito dos veículos, principalmente pelo fato desses veículos articulados maiores terem piso mais baixo que os ônibus convencionais.

Usuários de transporte que embarcavam nessas linhas no Terminal da Matriz passam a ter como opções de embarque uma parada de ônibus instalada atrás da Igreja Matriz, na avenida Sete de Setembro, e outra na Sete de Setembro, próximo à praça da Polícia

Fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão nas imediações para orientar usuários do transporte coletivo sobre as alterações no fluxo de ônibus no centro comercial da capital.

Para atender toda a demanda, o IMMU montou um esquema operacional para que os coletivos possam circular na área central sem prejudicar os usuários.