Anderson Leonardo, cantor do Molejo, morre aos 51 anos

O ícone do pagode dos anos 1990, Anderson Leonardo, do grupo Molejo, faleceu hoje aos 51 anos, um ano e meio após ser diagnosticado com câncer na região inguinal. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor e pelo perfil oficial do grupo.





“Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer. Ele será sempre lembrado por sua genialidade, força e amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria eram uma luz para todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos”, diz a mensagem compartilhada nas redes sociais.

Mais conhecido como Anderson Molejão, devido à sua ligação com o grupo Molejo, o cantor marcou época com seus sucessos animados e bem-humorados.

Nascido no Rio de Janeiro, Anderson foi um dos membros fundadores do grupo carioca de pagode, ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera.

Anderson estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, e seu estado de saúde vinha se deteriorando desde domingo (21).

Fonte: g1