Reconhecimento nacional: TCE-AM tem “Comunicação que aproxima”, segundo SocialMediaGov

A Comunicação do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi reconhecida nacionalmente entre as que mais aproximam o setor público da sociedade durante o Prêmio Nacional de Comunicação Pública promovido pela Plataforma de Inteligência e Benchmarking SocialMediaGov. O prêmio está na sua segunda edição e o TCE- AM foi a única corte de contas estadual na disputa.





O TCE-AM ficou entre as seis instituições públicas finalistas na categoria “Comunicação que Aproxima” ao lado de instituições como a Câmara dos Deputados e Senado Federal. O prêmio ficou com a Comunicação Social do Senado Federal, em solenidade realizada durante o 13º Redes Wegov, em Florianópolis, Santa Catarina, nessa quinta-feira (25).

Para a conselheira-presidente da Corte de Contas do Amazonas, Yara Amazônia Lins, a indicação para a premiação nacional já demonstra que o TCE-AM está cumprindo a meta de aproximar a sociedade do Tribunal.

“Diariamente adotamos ações para que a sociedade tenha cada vez mais acesso e interação com a Corte de Contas e nossa meta é essa: aproximar os cidadãos ao Tribunal. Não apenas com nossa atividade-fim, que é fiscalizar as contas públicas, mas em sua função pedagógica de capacitar os gestores e cidadãos”, disse a presidente Yara Amazônia Lins.

A diretora de Comunicação do TCE-AM, Mariana Sodré, ressaltou a importância da participação do Tribunal na disputa nacional ao lado de instituições como o Tribunal de Contas da União (TCU), o Banco Central (BC), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF). “Estar entre os indicados em uma premiação tão relevante para a Comunicação Pública e institucional do País já é sinônimo de orgulho. Seguimos as determinações da conselheira Yara Amazônia Lins que prioriza a comunicação institucional e valoriza as ações que envolvem a Comunicação Social”, disse a diretora Mariana Sodré.

Também acompanharam a premiação a diretora adjunta de Comunicação do Tribunal, Dhyene Brissow, e a social media do TCE-AM, Nathalia Silveira. “Criar um relacionamento e se aproximar ainda mais do cidadão é um dos maiores desafios da comunicação pública e ser indicado exatamente nessa categoria mostra que a comunicação do TCE-AM, hoje sob a presidência da conselheira Yara Lins, está no caminho certo”, afirmou Dhyene.

Segundo a organização da premiação, a categoria “Comunicação que aproxima” ressaltou instituições que humanizaram a sua imagem e investiram na proximidade junto ao cidadão através de conteúdos de impacto nas redes sociais. Entre os critérios observados estavam o envolvimento e impacto coletivo das publicações, além da pertinência temática com a categoria.