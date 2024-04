Sema promove mutirão de vacina antirrábica neste sábado, em Manaus

A Unidade Móvel de Castração do Governo do Amazonas, o Castramóvel, administrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realiza neste sábado (27/04), um mutirão solidário para vacinação antirrábica de cães e gatos. A ação será realizada no Shopping Manaus ViaNorte, de forma gratuita.





Para garantir o serviço, o coordenador da Assessoria de Bem-Estar Animal da Sema, Rodrigo Dias, destaca que o animal precisa estar saudável. O tutor deve apresentar um documento de identificação com foto e, de preferência, levar o cartão de vacina do pet.

“Nós estamos realizando uma ação itinerante do Castramóvel no ViaNorte e, com o sucesso de público que está sendo desde o dia 18 de abril, tivemos essa iniciativa de trazer, também, as vacinas antirrábicas para benefício dos animais”, ressaltou.

As castrações solidárias também vão estar sendo realizadas, mas apenas para animais que foram previamente agendados, nos dias 17 e 18 de abril. Para saber mais sobre como agendar o serviço para outros Castramóveis da Secretaria, acessar o site da instituição, no link: www.sema.am.gov.br/castramovel.

O Shopping Manaus ViaNorte fica localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760, Monte das Oliveiras.