Cetam oferece 3 mil vagas para cursos EaD

Três mil vagas divididas em cinco cursos na modalidade de Ensino à Distância (EaD) serão disponibilizadas pelo Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Esta é a primeira oferta do ano de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

As inscrições acontecerão dia 2 de março, totalmente on-line, das 8h às 17h ou enquanto houver vagas. O interessado deverá acessar o endereço eletrônico https://cursos.cetam.am.gov.br e preencher o formulário de inscrição.

No período de 3 a 6 de março, após o preenchimento do formulário, o candidato deverá enviar, de seu e-mail pessoal para o e-mail [email protected], cópias dos seguintes documentos: comprovantes de escolaridade conforme o pré-requisito do curso em que se inscreveu; RG; CPF; e o número de telefone para contato.

Os inscritos dentro do número de vagas, bem como aqueles que ficaram na lista de espera, deverão enviar, por e-mail, as cópias dos documentos solicitados. A divulgação da relação dos inscritos será feita pelo site do Cetam EaD, dia 12 de março. Dias 15 e 16 de março sairá a relação de chamada da lista de espera.

Os cursos ofertados na modalidade EaD são os seguintes: Noções de Segurança na Web, Noções de Gestão para Empreendedores; Criação de Formulário Word ou Google Formulário; Formação Continuada de Tutores a Distância; e Criação e Organização de Sala de Aula Online na Plataforma Moodle.