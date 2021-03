Cheia dos rios impede que municípios adquiram vacina contra a covid-19

Mesmo com os casos de covid-19 em alta no Amazonas, 23 municípios do Estado ainda não retiraram as doses de vacina a que tem direito. Os imunizantes encontram-se no depósito da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado (FVS-AM). Os municípios estão com dificuldades devido às cheias dos rios da região Norte.

No local estão mais de 7 mil doses da vacina. Quanto mais os imunizantes ficam no estoque, mais demora do plano de vacinação no Amazonas.

Os municípios já foram notificados são eles Amaturá, Juruá, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Jutaí, Tonantins, Maraã, Atalaia do Norte, Barcelos, Borba, Itamarati, Novo Airão, Novo Aripuanã, Pauini, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tefé, Urucará e Urucurituba.