China volta a ter transmissão local de covid-19

A China confirmou 46 novos casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus um deles é de transmissão local, de acordo com as autoridades sanitárias do país. Há três dias, o país só tinha casos importados da doença.

“Nenhum novo caso confirmado ou suspeito foi relatado em Hubei. A província viu 490 pacientes receberem alta do hospital após a recuperação, com 463 em Wuhan. Houve cinco novas mortes, quatro das quais estavam em Wuhan. Ainda havia 5.224 casos confirmados em Hubei, incluindo 5.143 em Wuhan. Entre eles, 1.812 estavam em condições críticas, incluindo 1.794 em Wuhan “, disse Mi Feng, porta-voz da Comissão Nacional de Saúde do país.

Ele acrescentou que um total de 59.432 pacientes receberam alta dos hospitais após a recuperação em Hubei, com 42.354 em Wuhan. O número total de mortes na província chegou a 3.144, incluindo 2.508 em Wuhan. Desde o surto da epidemia, um total de 67.800 casos confirmados foram relatados em Hubei, incluindo 50.005 em Wuhan.

Fonte: R7