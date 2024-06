Chuvas causam inundações no Chile e deixam centenas desabrigados

A região de Biobío, no Chile, enfrentou uma situação crítica provocada por intensas chuvas, levando as autoridades locais a declararem estado de desastre.





A região de Biobío, no Chile, enfrentou uma situação crítica provocada por intensas chuvas, levando as autoridades locais a declararem estado de desastre.

O fenômeno climático afetou significativamente a vida dos residentes, causando destruição e danos a pelo menos 680 moradias e intensificando as preocupações com a segurança da população local.

De acordo com o ministro do Interior, Manuel Monsalve, as atenções estão particularmente voltadas para a comuna de Arauco, que enfrenta o problema grave do transbordamento do rio Pichilo, resultando na necessidade de evacuações preventivas para garantir a segurança dos moradores da área.

Chuvas estão impactando a região de Biobío, no Chile

Em uma coletiva de imprensa, Monsalve destacou a gravidade da situação, afirmando que a previsão apontava para a queda de 60 a 80 milímetros de chuva em um período inferior a 24 horas.

Além disso, a região enfrentou alertas de ventos fortes, oscilando entre 60 e 80 km/h, com rajadas que poderiam atingir até 90 km/h.

O ministro do Interior fez um apelo aos cidadãos para que evitem sair de casa, salientando que o trânsito poderia se tornar extremamente perigoso.

Ele também mencionou os riscos de deslizamentos de terra e movimentos de massa nas encostas, bem como os perigos nas zonas costeiras devido ao aumento das ondas.

Monsalve assegurou ainda que os recursos necessários para auxiliar os afetados não enfrentariam limitações.

Impacto nas instalações e infraestruturas

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres compartilhou detalhes sobre os prejuízos na região de Araucanía, relatando danos em imóveis, incluindo telhados arrancados e problemas de infiltrações.

Além disso, diversos municípios decidiram suspender as atividades escolares até que a frente de ar frio responsável pelas chuvas se disperse, visando garantir a segurança de todos.

Dicas de segurança durante períodos de chuvas intensas

• Evite áreas conhecidas por inundações.

• Verifique frequentemente atualizações meteorológicas.

• Prepare um kit de emergência com itens essenciais.

• Se possível, permaneça em local seguro até que as condições melhorem.

As chuvas continuam previstas para atingir a região metropolitana de Santiago até está quinta-feira, 13, mantendo as autoridades e serviços de emergência em alerta máximo.

A situação é um lembrete sombrio dos desafios climáticos enfrentados pela região e destaca a necessidade de preparação e resposta rápida a desastres naturais.

Fonte: O Antagonista