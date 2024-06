Mais de 638 mil pessoas são contempladas com o Bolsa Família no Amazonas

Os repasses do Bolsa Família do mês de junho já contemplaram 638,1 mil no Amazonas. O valor médio do benefício no Amazonas é de R$ 744,40, a partir de um investimento de R$ 474,76 milhões do Governo Federal.





O pagamento do programa em junho será unificado, com todas as beneficiárias recebendo o repasse logo no primeiro dia do calendário, para três municípios do estado em situação de vulnerabilidade ampliada do povo Yanomami. O cronograma de pagamentos é escalonado, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), e segue até o fim do mês.

A lista contempla Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. O investimento federal é de R$ 12,1 milhões e chega a 14.533 famílias. É garantido também o pagamento unificado do Auxílio Gás nas três cidades, a partir do investimento de R$ 520,2 mil.

Dentro dos valores adicionais previstos no Bolsa Família, o Amazonas tem 359,3 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 a cada criança dessa faixa etária na composição familiar. O investimento federal para atender este público supera os R$ 52,4 milhões.

O Bolsa Família registra em junho 20,8 milhões de famílias atendidas em todos os 5.570 municípios brasileiros, patamar estável nos últimos três meses. O investimento federal é de R$ 14,23 bilhões. O valor médio do benefício é de R$ 683,35. O pagamento do Auxílio Gás atenderá neste mês 5,8 milhões de famílias em todas as 27 unidades da Federação, resultado de um investimento federal de R$ 592,1 milhões.