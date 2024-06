Policiais do batalhão de trânsito e 2º CICOM, são presos por tráfico de drogas

MANAUS | Os policiais militares Ivan Cruz Souza, Joel Nunes de Souza, Wender Bentes da Costa, Jhoanderson Fernandes de Oliveira e Elizoney Pinheiro da Silva, foram presos durante a “Operação Audácia”, deflagrada hoje (14), por envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus.





Segundo o promotor de Justiça Armando Gurgel, os PMs são suspeitos de cometer uma prática conhecida como “arrocho”, que consiste em pegar drogas de traficantes para comerciá-las com outros criminosos depois.

O caso chegou à polícia e posteriormente ao Ministério Público (MP-AM), por meio de uma denúncia feita via 181. O denunciante afirmou que no dia 18 de maio viu alguns policiais abastecendo uma viatura com drogas em uma rua do bairro Educandos e registrou um vídeo da ação.

“A partir das imagens daquele dia dos fatos, seguimos em diversas diligências e cruzamento de dados podemos identificar quem eram os policiais envolvidos. Eram 4 do Batalhão de Policiamento de Trânsito e outros 4 da 2ª CICOM”, destaca.

O promotor disse que as imagens foram confrontadas com registros policiais feitos naquele dia e dá detalhes de como os suspeitos agiram.