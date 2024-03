Chuvas intensas, pancadas e trovoadas continuam castigando o Amazonas

A previsão do tempo para este domingo (10) indica predomínio de muitas nuvens em todos os estados do Norte.





As chuvas intensas, acompanhadas de raios e trovões, continuam no Acre, Amazonas, Rondônia e Tocantins, abrangendo municípios como Epitaciolândia (AC), Eirunepé (AM) e Cacoal (RO).

Possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas no Amapá, Roraima e Pará, com exceção do norte de Roraima e Baixo Amazonas.

Nos últimos 30 dias, o Norte foi uma das regiões que mais registraram acumulados de chuvas. O calor e a alta umidade foram fatores que contribuíram para a formação de nuvens, e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) provocou chuvas localmente fortes.

Esse período foi marcado por episódios de chuvas que causaram alagamentos, deslizamentos e impactos no agronegócio, com destaque para o Amazonas e Tocantins, que registraram acumulados acima da média histórica.

A temperatura mínima fica em torno de 18°C, em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, e a máxima prevista é de 41ºC, em Uiramutã, em Roraima. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

