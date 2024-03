Mulher morre dentro de bar após ser atingida por veículo

Uma mulher ainda não identificada morreu, no início da manhã desta domingo (10), ao ser atingida por um veículo tipo pickup. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Noel Nutels e Bispo Pedro Massa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.





A vítima estava dentro de um bar, que fica bem da esquina das vias. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo, que entrou no estacionamento e acabou atingindo a mulher.

O trânsito no local ficou complicado. Agentes da Prefeitura de Manaus e o Corpo de Bombeiros estão no local.