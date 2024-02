Ciclopatrulha garante segurança com policiamento preventivo em Manaus

Com o reforço do policiamento empregado a partir da Ciclopatrulha, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) tem reduzido a criminalidade em parques e zonas comerciais de Manaus. A unidade é a responsável por realizar o patrulhamento em áreas com grande circulação de pessoas, onde os veículos de quatro e duas rodas não conseguem acessar.





Atualmente, o policiamento ciclístico é composto por 39 policiais. Os patrulhamentos são feitos de forma preventiva, atuando em regiões como o Centro de Manaus, no Parque Urbano Desembargador Paulo Jacob, na zona sul, Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona oeste, e no Parque Municipal do Mindu, na zona centro-sul.

De acordo com o comandante da Ciclopatrulha, capitão Afonso Júnior, após a chegada do patrulhamento, os índices de ocorrências de pequenos crimes nos locais que contam com a atuação do policiamento ciclístico, apresentaram redução significativa.

“Em termos estatísticos, o nosso policiamento conseguiu reduzir quase a zero, as ocorrências de pequenos crimes na área da Ponta Negra, reduzindo drasticamente os furtos que acontecem em parada de ônibus, no Centro da cidade, assim como, no Passeio do Mindu.”, explicou o capitão.

Treinamento

Todos os policiais que integram a Ciclopatrulha participam de cursos especializados, noções de nutrição e abordagem em policiamento ciclístico.

Vantagens

O policiamento ciclístico é um processo de patrulhamento benéfico para a prática do condicionamento físico e mental, sem agredir ao meio ambiente, utilizando um modelo de locomoção não poluente.