Cinco pessoas são detidas e 13 veículos apreendidos na ‘Operação pela Vida’

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a “Operação pela Vida” resultou em cinco pessoas detidas e 13 veículos apreendidos em Manaus entre a noite de sábado (23/01) e a madrugada de hoje (24/01).

A ação foi deflagrada há mais de uma semana para fiscalizar o cumprimento do decreto que restringe a circulação de pessoas, e contou com policiais militares e agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Segundo o subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Ronaldo Negreiros, denúncias de festas clandestinas e aglomerações de pessoas em bairros foram verificadas, mas nenhuma confirmada.

Durante as ações policiais, um homem foi detido em um bar no bairro Coroado, zona leste; uma mulher foi detida no bairro Raiz, zona sul; e houve detenção no bairro Alvorada. Neste último, um homem foi detido em um posto de combustíveis na rua Professor Abílio Alencar.

Outros crimes – No conjunto residencial Viver Melhor, um homem foi preso por embriaguez ao volante e veículos foram apreendidos. De acordo com o coronel Negreiros, em outra ocorrência, o condutor de um veículo tentou fugir ao ver o comboio e foi abordado pelos policiais. Ele estava embriagado e foi preso.

“Chegamos ao décimo dia de apoio na ‘Operação pela Vida’. Estamos abordando, orientando e, infelizmente, aqueles que não ouvem as recomendações, nós temos que tomar as medidas e encaminhar para a delegacia, onde a pessoa vai responder pelo crime de desobediência”, afirmou.