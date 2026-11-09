Circuito das Estações encerra temporada 2026 em Manaus com a etapa Verão

O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte, apresenta: Circuito das Estações

Manaus se prepara para receber a última etapa da temporada 2026 do Circuito das Estações. Com o tema Verão, a prova será realizada no dia 15 de novembro, com percursos de 5 km e 10 km, reunindo corredores de diferentes níveis em uma celebração ao esporte, à superação e às conquistas alcançadas ao longo do ano.





Após passar pelas etapas de Outono, Inverno e Primavera, o Circuito chega ao seu capítulo final em Manaus com uma proposta de celebração. A etapa Verão simboliza o encerramento de uma jornada marcada por desafios, dedicação e evolução, convidando os participantes a reconhecerem o caminho percorrido e transformarem a linha de chegada em um símbolo de conquista.

Cada etapa do Circuito representa um momento diferente na trajetória do corredor. No Verão, celebramos tudo o que foi construído durante o ano. É uma prova que tem um significado especial de encerramento, mas também de renovação, pois cada conquista abre espaço para novos objetivos.

Com o tema “Escreva Sua História”, a edição 2026 transforma cada prova em um capítulo da trajetória dos participantes. A proposta acompanha a evolução dos corredores ao longo das quatro estações: no Outono, é dado o primeiro passo; no Inverno, surgem os desafios; na Primavera, os resultados começam a aparecer; e, no Verão, chega o momento de celebrar as conquistas.

A temporada também marca os 20 anos do Circuito das Estações, criado em 2006 com o propósito de incentivar a corrida de rua e a adoção de hábitos mais saudáveis. Ao longo de duas décadas, mais de 10 milhões de participantes já passaram pelas linhas de largada e chegada das provas, consolidando o Circuito como uma das maiores plataformas de corrida de rua do mundo.

Para quem acompanha todas as etapas da temporada, o Verão representa ainda a oportunidade de completar a tradicional mandala do Circuito das Estações, símbolo formado pela união das medalhas das quatro provas. Mais do que uma lembrança, a peça representa a trajetória construída quilômetro a quilômetro e simboliza a constância, o foco e a dedicação dos participantes.

As inscrições estão abertas pelo site: www.circuitodasestacoes.com.br/manaus/verao

Sobre o Circuito das Estações

Com quatro etapas anuais — Outono, Inverno, Primavera e Verão —, o Circuito das Estações representa diferentes momentos da jornada de quem pratica corrida de rua. O Outono simboliza o ponto de partida; o Inverno representa a força e a disciplina; a Primavera marca a renovação; e o Verão celebra as conquistas.

Os corredores que completam as quatro provas conquistam a tradicional mandala, formada pela união das medalhas sazonais. Um dos símbolos mais reconhecidos do evento, a peça representa constância, foco e dedicação ao longo de toda a temporada.