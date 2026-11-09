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Homem que participou de espancamento que terminou em morte é preso no Jorge Teixeira

Por
Redação 5
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Foto: Reprodução

Um homem identificado como Lucas Lobo da Silva, de 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (9) suspeito de envolvimento no homicídio de Malcineis Linhares Freitas, de 46 anos.

O crime aconteceu na noite do dia 27 de setembro deste ano, no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.


Segundo as investigações, a vítima estava nas proximidades de uma festa de aniversário, realizada em um espaço de eventos nos fundos de um bar, quando se envolveu em uma confusão.

Durante o desentendimento, Malcineis teria sido agredido por aproximadamente cinco pessoas, entre elas o suspeito preso nesta segunda-feira.

As agressões foram realizadas com socos, chutes e pedaços de madeira. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Por Correio da Amazônia

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