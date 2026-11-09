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Vereador é acusado de agredir videomaker em frente à Câmara de Nova Olinda do Norte

Por
Redação 5
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Foto: Reprodução

O vereador de Nova Olinda do Norte (a 113 quilômetros de Manaus), Neto Salazar, foi acusado de agredir física e verbalmente o videomaker Gabriel Lemos. O caso aconteceu em frente à Câmara Municipal.

Segundo relato publicado pelo profissional nas redes sociais, o episódio ocorreu enquanto ele gravava imagens para outro parlamentar. Neto teria iniciado uma discussão que terminou em agressões e ofensas pessoais.


Em nota de repúdio, Gabriel informou que está adotando medidas legais e questionou a aplicação da imunidade parlamentar ao caso. A denúncia também levanta a possibilidade de quebra de decoro, que poderá ser analisada pela Câmara com base no Regimento Interno e na legislação vigente.

Até o momento, o vereador e a Câmara não se manifestaram sobre as acusações.

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