Vereador é acusado de agredir videomaker em frente à Câmara de Nova Olinda do Norte

O vereador de Nova Olinda do Norte (a 113 quilômetros de Manaus), Neto Salazar, foi acusado de agredir física e verbalmente o videomaker Gabriel Lemos. O caso aconteceu em frente à Câmara Municipal.

Segundo relato publicado pelo profissional nas redes sociais, o episódio ocorreu enquanto ele gravava imagens para outro parlamentar. Neto teria iniciado uma discussão que terminou em agressões e ofensas pessoais.





Em nota de repúdio, Gabriel informou que está adotando medidas legais e questionou a aplicação da imunidade parlamentar ao caso. A denúncia também levanta a possibilidade de quebra de decoro, que poderá ser analisada pela Câmara com base no Regimento Interno e na legislação vigente.

Até o momento, o vereador e a Câmara não se manifestaram sobre as acusações.