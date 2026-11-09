segunda-feira, 9 de novembro de 2026
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Sidney Leite pode integrar ministério de Lula

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Redação 2
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Foto: Recorte

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) está entre os nomes cotados pelo partido para assumir o Ministério da Pesca e Aquicultura no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se confirmado, o convite poderá permitir a permanência de Átila Lins na Câmara dos Deputados, como primeiro suplente da sigla no Amazonas.

Conforme reportagem do jornalista Augusto Tenório, do jornal Folha de S. Paulo, o PSD negocia a ampliação de seu espaço no governo federal e pretende indicar nomes para novos ministérios. Sidney Leite, o deputado mais votado do partido no Amazonas em outubro, aparece como principal opção para comandar a Pesca.


Caso assuma a pasta, o parlamentar precisará se licenciar do mandato, abrindo espaço para Átila Lins. O ex-deputado não conseguiu a reeleição em 2026, após uma trajetória de 35 anos na Câmara.

Além do Ministério da Pesca, o PSD tenta manter o comando da Agricultura e Pecuária e negocia a possibilidade de ocupar uma terceira pasta. A definição depende das conversas com o governo e da decisão final de Lula.

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