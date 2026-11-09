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Mulher pula de janela de 3 metros para fugir de companheiro armado com terçado no AM

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

AMAZONAS | Uma mulher de 36 anos precisou pular de uma janela com mais de três metros de altura para escapar de uma tentativa de agressão do próprio companheiro, de 34 anos, na comunidade indígena Marajaí, zona rural do município de Alvarães, no interior do Amazonas.

De acordo com as informações da investigação, o homem teria invadido a residência armado com um terçado e começado a procurar a companheira pelos cômodos do imóvel. Com medo de ser atingida pelo agressor, a mulher pulou pela janela para fugir. Na queda, sofreu fraturas e precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar.


O caso também revelou um histórico de violência doméstica. A filha adolescente do casal relatou à polícia que presenciava frequentemente as agressões contra a mãe e afirmou que também já havia sido ameaçada pelo próprio pai.

O suspeito foi preso em flagrante no sábado (7), durante uma ação da Polícia Civil. Durante a abordagem, ele teria afirmado que pretendia atingir a companheira com um golpe de terçado.

O homem foi conduzido à delegacia e deverá responder por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

Por Correio da Amazônia

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