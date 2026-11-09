Prefeitura monitora paralisação parcial dos rodoviários e informa que 60% da frota circula em Manaus

A paralisação parcial do Sindicato dos Rodoviários, iniciada na manhã desta segunda-feira (9), está sendo acompanhada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Segundo o município, 60% da frota do transporte coletivo permanece em circulação na capital.

Em nota, a administração municipal afirmou que está cumprindo integralmente os compromissos financeiros com o sistema de transporte público e destacou que o movimento não está relacionado à falta de repasses da prefeitura.





O município informou ainda que acompanha as negociações para que o serviço seja normalizado o mais rápido possível, com o objetivo de reduzir os transtornos aos passageiros e garantir a mobilidade na cidade.