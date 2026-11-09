segunda-feira, 9 de novembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Justiça determina retomada de concurso da Câmara de Manaus para Redator

Justiça determina retomada de concurso da Câmara de Manaus para Redator

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

A Justiça do Amazonas determinou a retomada do concurso público da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para o cargo de Redator. A decisão foi proferida na última sexta-feira (6) pelo juiz Ronnie Frank Torres Stone, da 1ª Vara da Fazenda Pública, que considerou injustificada a anulação das vagas para essa função.

O concurso foi cancelado integralmente em março do ano passado, por meio de um ato assinado pelo então presidente da Câmara, David Reis, após recomendação do Ministério Público do Amazonas (MPAM). No entanto, ao analisar uma ação apresentada por uma candidata aprovada em segundo lugar, o magistrado concluiu que não havia irregularidades específicas que justificassem a exclusão do cargo de Redator.


A Comissão do Concurso da própria Câmara informou à Justiça que não identificou problemas relacionados à função. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) considerou possível corrigir uma falha na publicação do contrato com a banca organizadora, posteriormente regularizada pela CMM.

O entendimento também acompanha decisão anterior do TJAM, que já havia restabelecido o concurso para Analista Legislativo, Jornalista e Técnico Legislativo. Para o juiz, manter o cancelamento apenas para Redator violaria o princípio da isonomia, uma vez que os cargos integram o mesmo certame.

Com a sentença, a Câmara terá 30 dias para incluir Redator na homologação do resultado final do Edital nº 002/2024 e dar continuidade às etapas seguintes, respeitando a classificação dos candidatos.

A decisão tem efeito imediato e proíbe a retirada das vagas ou o preenchimento por outros meios até o cumprimento da determinação judicial.

Artigo anteriorPrefeitura monitora paralisação parcial dos rodoviários e informa que 60% da frota circula em Manaus
Próximo artigoGás do Povo é prorrogado até 2031 e mantém botijão gratuito para famílias de baixa renda

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.