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Prefeitura de Parintins destaca experiências de proteção ao menor no Festival durante diálogo com UNICEF

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Redação 2
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Foto: SEMASTH/SECOM

O município de Parintins participou, no dia 7 de novembro, em Manaus, de um diálogo estratégico com representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), voltado ao fortalecimento das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente.

O encontro contou com a participação da diretora global da Área de Proteção à Criança do UNICEF, Sheema Sen Gupta, e reuniu profissionais e especialistas que atuam na defesa dos direitos da infância. Também participaram oficiais de Proteção do UNICEF, Nayana Góes e Benedito Rodrigues, consultoras da Childhood Flora Wernek e Eva Cristina, e representante da área de Proteção do Iaçu (parceiro implementador do UNICEF), Matheus Nogueira.


A secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Parintins, Zeila Cardoso, manteve o diálogo estratégico com representantes do UNICEF, representantes do Selo UNICEF, da América Latina e de Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Na ocasião, Zeila Cardoso foi a única gestora municipal presente, representando os municípios no encontro, que teve como foco a troca de experiências, o fortalecimento das estratégias de proteção dos direitos de crianças e adolescentes e a construção de novas ações.

“Repassamos a experiência do festival folclórico, as boas práticas implementadas no município para garantir os direitos do público infantojuvenil durante o período do festival, além da continuidade dos diálogos e da cooperação institucional para aprimorar as estratégias de prevenção e enfrentamento das violências, especialmente a violência sexual” informou a secretária.

Durante o diálogo, Parintins teve a oportunidade de compartilhar sua experiência na construção de estratégias de proteção durante um dos maiores eventos culturais da Amazônia, apresentando os avanços, os desafios e a atuação integrada dos órgãos que compõem a Rede de Proteção.

Outro encaminhamento importante envolve a atuação das Organizações da Sociedade Civil, que desenvolverão um trabalho junto às comunidades indígenas e ribeirinhas, ampliando o diálogo e as ações de proteção às crianças e aos adolescentes desses territórios.

O município é referência na proteção de crianças e adolescentes durante grandes eventos, tendo sua Rede de Proteção reconhecida pelo UNICEF como modelo para iniciativas dessa natureza. O trabalho envolve articulação entre instituições e profissionais para prevenir violações de direitos, identificar situações de risco e assegurar atendimento e encaminhamento adequados.

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