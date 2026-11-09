Mayra Dias cobra ação conjunta contra queimadas e fumaça em Parintins e no Baixo Amazonas

Na tribuna da Aleam, deputada alertou para o agravamento da fumaça, os prejuízos à saúde da população e cobrou maior participação do Governo do Estado no combate aos incêndios

A deputada estadual Mayra Dias (PSD) chamou atenção, nesta segunda-feira (09/11), na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), para a grave situação provocada pelas queimadas em Parintins e em outros municípios do Baixo Amazonas, que enfrentam os impactos da fumaça na qualidade do ar e na saúde da população. Em Parintins, o cenário se agravou nas últimas semanas, com fumaça intensa nas zonas urbana e rural e suspensão das aulas na rede de ensino.





Durante o pronunciamento, Mayra ressaltou que a população convive com a fumaça durante todo o dia e que Parintins precisa de atenção e assistência durante o ano inteiro, não apenas no período do Festival Folclórico. “Parintins vem vivendo momentos muito difíceis. Há duas semanas com essa fumaça, não somente à noite, mas durante o dia inteiro. A gente precisa, sim, ter um olhar para Parintins”, afirmou.

A parlamentar reconheceu as ações do Governo Federal, com o envio de aeronaves, brigadistas e equipes da Força Nacional, além da atuação da Prefeitura de Parintins, que reforçou as equipes de combate aos incêndios. No entanto, cobrou maior participação do Governo do Estado e defendeu uma atuação integrada entre as três esferas de governo para ampliar o combate aos focos de incêndio e garantir assistência aos municípios do Baixo Amazonas.

Mayra também destacou a necessidade de intensificar a fiscalização e investigar as causas dos incêndios, identificando e responsabilizando os autores de queimadas criminosas. Para a deputada, além de combater os focos existentes, é fundamental investir na prevenção, no monitoramento e na conscientização da população sobre os riscos e as consequências das queimadas.

“Precisamos unir realmente os esforços do Governo do Estado, do Governo Federal e da Prefeitura para solucionar essa situação. Não basta apagar o fogo, precisamos impedir que ele comece e responsabilizar quem provoca esses incêndios. Nosso povo não pode continuar pagando o preço da fumaça”, concluiu a deputada.