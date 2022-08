Clássicos marcam o domingo no Campeonato Brasileiro

A quarta rodada do returno do Campeonato Brasileiro continua neste domingo (21). Abrindo o dia, temos Juventude e Botafogo, que se enfrentam no Rio Grande do Sul.

O clássico regional entre Palmeiras e Flamengo, acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Posteriormente, Athletico-PR e América-MG se encaram em Curitiba.

Já Atlético-GO e Cuiabá jogam em Goiânia. O Corinthians tenta permanecer entre os primeiros colocados jogando contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O Red Bull Bragantino recebe o Ceará em Bragança Paulista.

Já Santos e São Paulo fazem o clássico San-São na Vila Belmiro, no litoral paulista.

Na segunda-feira (22), Avaí e Internacional encerram a rodada na Ressacada, em Florianópolis.

Confira os horários dos jogos deste domingo:

Série A

Juventude x Botafogo

Estádio: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul (RS)

Horário: 11h

Transmissão: Premiere

Palmeiras x Flamengo

Estádio: Allianz Parque – São Paulo (SP)

Horário: 16h

Transmissão: Globo e Premiere

Athletico-PR x América-MG

Estádio: Arena da Baixada – Curitiba (PR)

Horário: 18h

Transmissão: Premiere

Atlético-GO x Cuiabá

Estádio: Antônio Accioly – Goiânia (GO)

Horário: 18h

Transmissão: Premiere

Fortaleza x Corinthians

Estádio: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Horário: 18h

Transmissão: Premiere

Red Bull Bragantino x Ceará

Estádio: Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista (SP)

Horário: 18h

Transmissão: Premiere

Santos x São Paulo

Estádio: Vila Belmiro – Santos (SP)

Horário: 19h

Transmissão: Premiere

Série B

Grêmio x Cruzeiro

Estádio: Arena do Grêmio – Porto Alegre (RS)

Horário: 16h

Transmissão: Globo, Premiere e SporTV

Segunda-feira

Série A

Avaí x Internacional

Estádio: Ressacada – Florianópolis (SC)

Horário: 20h

Transmissão: Premiere e SporTV

Fonte: CNN Brasil