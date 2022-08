Fifa divulga segunda música para Copa do Mundo do Catar

A Fifa divulgou, nesta sexta-feira (19), a segunda música oficial da Copa do Mundo do Catar. Cantada pelos rappers Ozuna e GIMS, a nova canção oferece muito ritmo e entretenimento aos amantes de futebol.

O intuito da Fifa é lançar uma coleção de músicas com diversos artistas internacionais. A primeira canção da Copa do Mundo foi anunciada em abril e protagonizada pelos cantores Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

A segunda música da Copa é intitulada Arbho. A canção possui trechos em espanhol, inglês e francês. O novo conteúdo está disponível no YouTube da Fifa e vem gerando muita repercussão nas redes sociais.

The latest single from the #FIFAWorldCup Official Soundtrack featuring @ozuna & @GIMS 🤩 Check out the ‘Arhbo’ music video on YouTube! 🎧#Qatar2022 | @RedOne_Official — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 19, 2022

Os amantes de futebol estão contando os segundos para a Copa do Mundo do Catar. A principal competição do planeta chega em novembro e promete novos capítulos marcantes na história do esporte.

Fonte: R7