CNA anuncia plano de ajuda após enchentes no RS: prejuízos atingem R$11 bilhões

A CNA está lançando um plano de recuperação individual para proprietários de terras afetados pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul, reservando R$ 100 milhões para essa iniciativa. Cerca de 300 profissionais serão enviados para auxiliar os produtores. Além disso, foram adquiridos alimentos para animais e utensílios domésticos para as comunidades atingidas.





O Senar, junto com o Senar Rio Grande do Sul, está tomando medidas como aquisição de kits de fogão, colchão e geladeira, visando expandir o apoio aos produtores e organizar a assistência técnica. Inicialmente, o plano beneficiará cerca de 5 mil produtores, focando em questões como escoamento da produção, reconstrução de estruturas e suprimento de alimentos para animais.

As chuvas já causaram um prejuízo estimado de R$ 11 bilhões no estado, com destaque para os setores de agricultura e pecuária. A CNM informou que a maior parte dos danos está no setor habitacional, com mais de 109,7 mil casas afetadas.

Fonte: R7