Inscrições para o Bolsa Esporte Estadual começam na próxima segunda-feira

As inscrições para o Bolsa Esporte Estadual 2024 começam na próxima segunda-feira (03/06). Atletas e paratletas interessados em concorrer ao patrocínio oferecido pelo Governo do Amazonas poderão entregar os documentos na Vila Olímpica de Manaus, localizada na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, a partir das 9h.





“O Governo do Amazonas está comprometido em desenvolver o esporte amazonense, desde a base ao alto rendimento. Hoje possuímos dois talentos amazonenses muito próximos de Paris 2024, que receberam esse patrocínio em anos anteriores, o Pedro Nunes recordista sul-americano no lançamento de dardo e a Maria de Fátima, paratleta do halterofilismo” disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Em 2024, o Bolsa Esporte Estadual oferecerá 182 patrocínios desportivos, divididos em três categorias. No Rendimento de Base, serão disponibilizados 107 patrocínios no valor de R$450,00. No Alto Rendimento, serão 65 patrocínios no valor de R$1.100,00. Para o Rendimento Olímpico e Paralímpico, estarão disponíveis 10 patrocínios no valor de R$3.300,00.

Para atletas e paratletas que residem no interior do estado, as inscrições podem ser feitas por e-mail, enviando a documentação para [email protected], respeitando os prazos e horários estipulados no edital. Os critérios de seleção para o Bolsa Esporte Estadual 2024 estão disponíveis no site da Sedel: sedel.am.gov.br.

Em 2023, o Bolsa Esporte Estadual foi fundamental para o desenvolvimento e conquistas dos atletas amazonenses. Foram beneficiados mais de 130 desportistas, em mais de 30 modalidades, que juntos alcançaram quebras de recordes, conquistaram medalhas no Pan-Americano de Lima e levaram o esporte amazonense a ser reconhecido internacionalmente.