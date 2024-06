Aeroporto de Manaus terá voo direto para Miami a partir de junho

O Manaus Airport, integrante da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia e membro da rede VINCI Airports, terá mais uma opção de voo comercial para o exterior a partir de junho. A nova rota, direto de Manaus para Miami, na Flórida, Estados Unidos, partirá do Manaus Airport, entre os dias 29 de junho e 10 de agosto, e tem como objetivo atender à demanda durante a alta temporada.





Miami está entre os destinos internacionais consagrados para os brasileiros, e a oferta da rota internacional representa mais opções, rapidez e comodidade para os clientes de lazer que aproveitarão a alta temporada, contribuindo para a conectividade entre Manaus e roteiros internacionais. A novidade também favorece o turismo local, e reforça o compromisso da VINCI Airports em proporcionar aos passageiros uma experiência de viagem de alta qualidade, com opções de voos nacionais e internacionais que atendam às suas necessidades e preferências.

A ampliação das rotas aéreas contribui para um aumento significativo no movimento de passageiros. Mais de 620 mil pessoas circularam pelo aeroporto de Manaus no segundo trimestre de 2023, representando um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do relatório global de tráfego da VINCI Airports. O terminal contabilizou mais de 6,8 mil pousos e decolagens entre 1º de abril e 31 de junho de 2023, um número 4,4% superior ao mesmo período do ano passado.

A Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, destaca que uma das prioridades é contribuir para a ampliação das rotas aéreas. “Hoje, conectamos a capital amazonense a 29 destinos domésticos no país, contra 21 em 2019. Esses números traduzem a mobilidade positiva da rede VINCI Airports, buscando conectar mais destinos e pessoas, gerando mais desenvolvimento nas cidades onde opera”, declarou.

Sobre o Aeroporto de Manaus

O Aeroporto de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do país.

Sobre a VINCI Airports

Principal operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports opera mais de 70 aeroportos em 13 países. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constroi e administra aeroportos, fornecendo sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de infraestruturas e gerenciamento de suas operações e transição ambiental. A VINCI Airports é a primeira operadora aeroportuária a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.