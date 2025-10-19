CNH sem autoescolas: Formação de motoristas precisa mudar, diz especialista

A proposta do governo de suspender a obrigatoriedade das autoescolas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem gerado debates sobre segurança e formação de condutores. Em entrevista ao Agora CNN, o especialista em segurança no trânsito Carlos Augusto Elias manifestou preocupação com a medida, que visa tornar o processo menos burocrático e mais acessível.





Segundo Elias, a autoescola é atualmente o único espaço institucional onde se trabalha a educação para o trânsito. Embora reconheça que o sistema atual precisa de aprimoramentos, o especialista alerta que a eliminação da obrigatoriedade pode trazer consequências negativas para a segurança viária.

Para o especialista, a formação de condutores precisa ir além dos aspectos técnicos, como manobras e regras de trânsito. “O trânsito é um espaço de convívio social, onde precisamos agir com empatia e pensar coletivamente”, argumenta Elias, defendendo uma reformulação do processo de formação que priorize aspectos comportamentais e éticos.

Alternativas para redução de custos

O especialista destaca que existem outras formas de tornar o processo mais acessível, como a revisão das taxas estaduais e o uso de recursos provenientes de multas de trânsito para auxiliar pessoas de baixa renda cadastradas no CadÚnico, possibilidade já prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde agosto.

Elias também critica a falta de discussão ampla sobre o tema, ressaltando que a proposta não passou pela análise das câmaras temáticas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), procedimento comum em mudanças significativas na legislação de trânsito.

Fonte: CNN Brasil