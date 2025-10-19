Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e suplementos não autorizados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou sua atuação contra a comercialização irregular de produtos de saúde no Brasil. A mais recente medida inclui a proibição da venda e do uso de diversos itens sem registro sanitário, entre eles suplementos e medicamentos à base de cannabis.





A lista de produtos proibidos engloba, principalmente, itens da marca norte-americana Golden CBD Plus, voltados para relaxamento, alívio de dores, ansiedade e reforço imunológico. Nenhum dos produtos possui autorização para ser comercializado no país, o que configura infração sanitária.

Produtos identificados

A Anvisa apontou como irregulares diversas fórmulas da linha Golden CBD+ Nanotech, incluindo:

Sleep Golden Nano CBD/CBG/CBN, voltado ao auxílio do sono;

Painkiller Golden Nano CBD/CBG, indicado para dores;

Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC, para ansiedade;

T-Immune Golden Nano, com promessas de reforço imunológico.

Todos foram suspensos por não apresentarem registro junto ao órgão, o que compromete a verificação de sua composição, eficácia e segurança.

Suplementos e medicamentos sob alerta

Além dos produtos à base de cannabis, a agência também vetou a comercialização de outros itens, como:

Tirzepatida T.G.5, medicamento ofertado como auxiliar no emagrecimento, sem registro válido;

Suplementos da empresa Jane Alves Shape Caps Ltda., incluindo Shape Turbo, Detox Bitlife, e os produtos Desejo Turbo (feminino e masculino).

Riscos à saúde

A Anvisa destaca que a ingestão de produtos sem o devido controle sanitário pode resultar em sérios riscos à saúde, como reações inesperadas, falta de eficácia e até intoxicações. A ausência de testes e supervisão técnica impede que os consumidores saibam exatamente o que estão consumindo.

“A presença de substâncias desconhecidas, em dosagens não controladas, representa uma ameaça real ao bem-estar da população”, reforçou a agência.

A proibição faz parte do esforço contínuo da Anvisa para garantir que apenas produtos devidamente testados e regulamentados estejam disponíveis no mercado brasileiro. O objetivo é proteger a saúde pública e assegurar que os consumidores tenham acesso a produtos seguros e eficazes.

Fonte: R7