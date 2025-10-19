Casos de sífilis em alta no Brasil: entenda a doença e como se prevenir

O Brasil registrou, em 2024, o maior número de casos de sífilis adquirida da história: 120 casos por 100 mil habitantes. Desde 2010, já são mais de 1,5 milhão de infecções. O Espírito Santo lidera com 212 casos por 100 mil.





Apesar disso, os casos de sífilis em gestantes e recém-nascidos caíram, com 89 mil diagnósticos em grávidas e 24 mil em bebês, resultando em 183 mortes.

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por bactéria. Pode ser silenciosa no início, mas evolui para formas graves se não for tratada. A transmissão ocorre em relações sexuais desprotegidas e da mãe para o bebê durante a gestação.

O diagnóstico é rápido e gratuito pelo SUS, e o tratamento é feito com penicilina. A cura é possível, mas não evita reinfecção. Por isso, é essencial usar preservativo e fazer exames regulares.

Informação, testagem e tratamento são as principais armas contra a doença.

Fonte: FEED