Idosos recebem orientação sobre direitos e proteção durante ação da Operação ‘Virtude’

Prefeitura de Manaus realizou neste sábado, 18/10, mais uma ação da operação “Virtude”, no Lar da Mariazinha, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da cidade. A iniciativa levou informação e orientação sobre o combate à violência contra a pessoa idosa, alcançando cerca de cem participantes.





O diretor-presidente da Fundação Dr. Thomas, Eduardo Lucas, destacou que a operação “Virtude” tem percorrido diferentes zonas da cidade, levando conscientização e fortalecendo a rede de proteção à pessoa idosa.

Durante a atividade, a equipe da FDT conversou com os idosos e voluntários da instituição, distribuindo materiais educativos e reforçando a importância da denúncia em casos de maus-tratos, negligência ou qualquer forma de desrespeito.



Para o administrador do projeto social Lar da Mariazinha, Paulo Guerreiro, que atua de forma voluntária com cerca de 200 idosos na comunidade, a presença do poder público é essencial.

A operação “Virtude” segue promovendo ações educativas e de sensibilização em todas as zonas de Manaus, reafirmando o compromisso da prefeitura com o respeito, a proteção e a valorização da pessoa idosa.