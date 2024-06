‘Coleta Agendada’ recolhe mais de 58 mil grandes objetos em Manaus

O serviço “Coleta Agendada”, da Prefeitura de Manaus, voltado para o descarte adequado de grandes objetos, como guarda-roupas, camas, sofás, geladeiras e colchões, já soma mais de 58,6 mil objetos recolhidos no período de março de 2021 a abril deste ano.





O objetivo do “Coleta Agendada” é impedir que grandes objetos sejam descartados de maneira inadequada pela população, o que pode poluir o meio ambiente, como os igarapés, e causar transtornos, como o entupimento de bueiros ou impedindo o passeio público em calçadas e ruas.

Desde que o serviço foi iniciado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), foram realizados mais de 17,6 mil atendimentos. Entre os 58,6 mil itens recolhidos, 48,7 mil foram aproveitados ou reciclados por entidades de catadores. O peso total desses grandes objetos é superior a 8,1 toneladas.

“A gente encontra muito colchão no igarapé, geladeira, carcaça de geladeira, televisão. Você que tem um material de grande porte e quer descartar, nós temos na Semulsp a coleta agendada. A prefeitura vai na porta da sua casa recolher o seu colchão, a sua TV, a sua geladeira, todo aquele material que você tem de grande porte que deseja se desfazer, liga para Semulsp, faz o agendamento e a gente vai buscar na sua porta”, informou o prefeito David Almeida.

O serviço teve o maior número de atendimentos em 2023, com 21,2 mil grandes objetos recolhidos, sendo mais solicitados nos seguintes bairros: Cidade Nova, Flores, Parque 10, Lago Azul, Alvorada, Tarumã, Colônia Terra Nova, Japiim, Compensa, Dom Pedro, Novo Aleixo, Planalto, Petrópolis, Lírio do Vale, São José Operário, Santa Etelvina, Coroado, Aleixo, Redenção e Santo Antônio.

O guarda-roupa foi o objeto que teve o maior número de recolhimentos, com 2.026 no total ao longo do ano de 2023, seguido por cama (1.559), sofá (1.554), cadeira (1.322), colchão (1.121), armário (931), mesa (477), televisão (447), máquina de lavar (445), geladeira (420), fogão (386), porta (268), rack (268), cômoda (265), cabeceira de cama (218), estante (199), ventilador (187), impressora (151), micro-ondas (148) e ar-condicionado (104).

Agendamento

O agendamento da coleta de grandes objetos é realizado pelo WhatsApp ou ligação para os números (92) 98415-9563 ou 98459-5618, entre 8h e 16h, durante a semana.

Durante o atendimento, é recomendado que o solicitante informe alguns dados para efetuar o agendamento: nome, endereço, contato, fotos dos objetos que serão levados e o localizador no mapa do endereço. Esse processo facilita e agiliza o serviço.

Após o atendimento, será informada a data em que a equipe irá passar no local. O morador deverá colocar os objetos na rua no dia agendado, pois os servidores não podem adentrar a casa. Depois de recolhidos, os objetos são encaminhados para as associações de catadores, que realizam a separação.