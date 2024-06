Polícia busca homem por roubo em loja na zona leste de Manaus

A Polícia Civil solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de Leonardo Ribeiro da Silva, de 28 anos, por roubo praticado em uma loja situada na zona leste de Manaus. O crime ocorreu no dia 12 de julho de 2022.





Conforme o delegado Marcos Arruda, titular do 11° DIP, no dia do crime, Leonardo chegou em uma motocicleta, estacionou em frente à loja e entrou no local, onde rendeu uma funcionária e passou a ameaçar os demais. Em seguida, levou R$ 9 mil do caixa.

“Trata-se de um indivíduo de alta periculosidade, já que ele é réu em três ações penais, por roubo qualificado, violência doméstica e tráfico de drogas, além de mais de seis Boletins de Ocorrência (BO) em seu nome, por tráfico de drogas, roubo e violência doméstica”, disse o delegado.