Com 29,97m, Rio Negro iguala cheia recorde no AM

Na manhã deste domingo (30), o nível do rio Negro se igualou ao recorde alcançado em 2012. As águas já totalizam 29,97m e as principais ruas do Centro de Manaus estão alagadas.

A estimativa é que o rio continue a subir até a segunda semana de junho, quando inicia o período de verão amazônico. Somente neste mês de maio, as águas subiram mais de 90 centímetros.

Na última semana, a cheia começou a perder força. Nesta segunda-feira (31), Porto de Manaus deverá divulgar novos números do nível do Rio Negro.