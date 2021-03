Com as mãos amarradas, homem é jogado de carro assassinado no Santa Inês

MANAUS – Um homem até o momento não identificado, foi assassinado com quatro tiros na cabeça, na noite de quinta-feira, (11), na rua F, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e foi jogada de dentro de um veículo palio cinza, e em seguida assassinada com tiros na cabeça.

O crime assustou moradores da área que ficaram olhando por horas para o cadáver jogado na via. A vítima trajava bermuda jeans, camisa preta e sandália preta. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia