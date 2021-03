Dos 62 prefeitos do AM, Anderson Sousa é o primeiro a prestar contas ao TCE

A Prefeitura de Rio Preto da Eva, adianta-se aos demais municípios do Estado ao entregar a sua prestação de contas referente ao exercício de 2020 ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

O município foi o primeiro do Estado a entregar o balanço financeiro, no início deste mês. Das 62 prefeituras existentes no Amazonas, até o momento só os gestores de Rio Preto da Eva e de Amaturá prestaram contas de seus gastos à sociedade, entregando seus processos ao Tribunal de Contas. Os outros terão até o dia 31 de março, para se quitarem com o TCE.

De acordo com o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, a sua gestão sempre priorizou a transparência dos gastos públicos e o enxugamento das verbas municipais, para evitar desperdícios com obras sem destinação corretas.

“Uma das nossas prioridades, sem dúvida, é a transparência. Todos os nossos atos já estão publicados e nossas contas entregues dentro do período estabelecido”, destacou o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa.

A prestação de contas representa o cumprimento do dever da prefeitura para com a sociedade. Ou seja, é uma forma de demonstrar que o dinheiro público tem destinação e uso corretos. “Estamos quites com as nossas obrigações perante às autoridades e ao nosso povo, para quem trabalhamos com dignidade”, garantiu Anderson Sousa.