Com grande público, Palmares celebra sucesso do projeto Movimenta Parintins

Com a presença de um grande público, a Prefeitura de Parintins, por meio Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), em parceria com a Unidade Básica de Saúde – UBS Darlinda Ribeiro, realizou neste sábado, 12, no bairro Palmares, a 4ª edição do projeto “Movimenta Parintins”.





O evento é voltado para toda a família e aconteceu nas proximidades do ginásio municipal Seo Jovem, oferecendo diversos atendimentos em saúde, esporte, lazer e recreação, além de muita música e dança ao comando dos professores Marden Rodrigues, Daniele Prestes, Itamara Guerreiro e Wesley Maia.

A moradora Nelma Alfaia participou do projeto e agradece a Prefeitura de Parintins pelo evento no bairro. “Nós moradores do Palmares agradecemos, e que o prefeito Mateus sempre traga mais vezes esses movimentos para o nosso bairro, para a nossa comunidade, pois os nossos jovens, adolescentes e idosos precisam dessas atividades para combater ansiedade, depressão, dentre outros problemas”, destaca.

O adolescente Luiz Raimundo Costa, 15 anos, aproveitou para participar de diversas atividades esportivas. “Me sinto muito feliz por ter participado desse projeto da prefeitura, que trabalha com as crianças e adolescentes. Hoje joguei voleibol, queimada e futsal, e espero que esse projeto venha mais vezes para o nosso bairro”, enaltece.

A diretora da UBS Darlinda Ribeiro, Eglê Maia, destaca a parceria entre as secretarias de esporte e saúde em prol à população. “A realização do projeto está sendo muito bem aceita. Estamos aqui com mais de 30 profissionais de saúde, dando apoio para que tudo ocorra bem, oferecendo diversos atendimentos à população. É importante essa parceria entre a secretaria de esporte e a secretaria de saúde. É a Prefeitura de Parintins que nos dá esse apoio total para que o evento aconteça”, conclui.