Lula quer estudo da BR-319 pronto antes de 2026

Especialistas estão elaborando um estudo socioambiental estratégico da BR-319. A contratação da análise foi feita pelo Ministério dos Transportes.





O prazo é de seis meses, o que garante que o resultado esteja pronto antes da eleição de 2026, conforme pedido do presidente Lula. O contrato feito pelo Ministério dos Transportes tem validade de dez meses, mas o governo quer a xecução em apenas seis, justamente para que o resultado esteja pronto ainda em 2026.

O governo defende que o estudo vai embasar uma “governança integrada” para viabilizar a rodovia. Mas, a pressa no calendário reforça o peso político da BR-319 às vésperas do pleito.