Maioria dos brasileiros é contra anistia a Bolsonaro, revela Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (13) mostra que a maior parte da população é contra a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.


Segundo o levantamento, 54% dos entrevistados rejeitam o projeto de anistia defendido por parlamentares bolsonaristas no Congresso Nacional, enquanto 39% são favoráveis. Outros 2% disseram ser indiferentes ao tema e 4% não souberam responder.

A rejeição cresce ainda mais quando a questão envolve os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023: 61% se posicionam contra a anistia, 33% são a favor, 1% se diz indiferente e 5% não responderam.

Apoio à condenação

A maioria dos brasileiros (50%) afirma apoiar a decisão do STF que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Outros 43% são contrários à pena aplicada ao ex-presidente.

A pesquisa ouviu 2.005 eleitores em 113 municípios nos dias 8 e 9 de setembro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

O Datafolha mostra que a divisão de opiniões tem se mantido relativamente estável em 2025. Em abril, 52% apoiavam a prisão de Bolsonaro, contra 42% que eram contrários. Em julho, houve empate técnico, com 48% a favor e 46% contra. Agora, o apoio voltou a crescer.

Regionalmente, o Nordeste é o reduto mais favorável à condenação, com 62% de apoio. Entre jovens de 16 a 24 anos e entre católicos, a aprovação também supera a média nacional, chegando a 56%.

A percepção da população sobre a efetiva prisão de Bolsonaro também mudou ao longo do ano. Até abril, a maioria acreditava que ele escaparia. Mas, às vésperas da decisão do STF, 50% dos entrevistados já consideravam provável que o ex-presidente fosse, de fato, encarcerado.

