Hospital em Taiwan testa robôs com IA para lidar com escassez de enfermeiros

Taiwan está apostando em uma solução diferente para enfrentar a escassez global de enfermeiros: robôs equipados com IA (inteligência artificial). O Nurabot, um robô autônomo, está em testes em um hospital do país desde abril deste ano – e deve ser lançado em 2026.





A OMS (Organização Mundial da Saúde) prevê que haja escassez de 4,5 milhões de enfermeiros ao redor do globo até 2030. Hoje, um terço dos profissionais da área já apresenta sintomas de esgotamento, como exaustão emocional, e a profissão enfrenta alta rotatividade.

O Nurabot foi projetado para aliviar essa pressão, assumindo tarefas repetitivas ou fisicamente exigentes, como administrar medicamentos e guiar pacientes pelas enfermarias. A Foxconn, multinacional taiwanesa responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, estima que o robô pode reduzir a carga de trabalho dos enfermeiros em até 30%.

“Não se trata de substituir enfermeiros, mas de trabalhar juntos”, afirmou Alice Lin, diretora de design de usuário da Foxconn, em entrevista à rede norte-americana CNN. O robô permite que os profissionais se concentrem em tarefas que exigem julgamento clínico e interação direta com pacientes.

Tecnologia e desenvolvimento

O Nurabot se move sobre rodas, possui braços robóticos para manipular objetos e usa câmeras e sensores para navegar autonomamente. A Foxconn também integrou um espaço seguro para armazenar medicamentos e amostras dentro dele.

A infraestrutura de IA do robô foi fornecida pela gigante norte-americana Nvidia, que combinou plataformas de inteligência artificial para permitir navegação independente, agendamento de tarefas e respostas a comandos verbais e físicos.

A IA também foi usada para treinar o Nurabot em uma versão virtual do hospital, o que acelerou o desenvolvimento dele. “A IA permite que o robô perceba, raciocine e aja de forma mais humana, adaptando-se a cada paciente e situação”, disse David Niewolny, diretor de desenvolvimento de negócios da Nvidia, à CNN.

Além do Nurabot, a Foxconn e a Nvidia desenvolvem ferramentas hospitalares inteligentes, como modelos de IA para monitoramento de sinais vitais e gêmeos digitais (réplicas virtuais precisas) para otimizar o design de hospitais.

Essas tecnologias estão sendo testadas em centros médicos de Taiwan, como o Hospital Geral de Veteranos de Taichung e o Hospital Cardinal Tien. “Os robôs ampliam nossas capacidades, permitindo cuidados mais focados”, disse Shu-Fang Liu, vice-diretor de enfermagem do Hospital Geral de Veteranos.

Fonte: R7