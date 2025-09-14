PF prende o vice-prefeito de Tabatinga por uso de arma de fogo e agressão à delegada

Vice-prefeito de Tabatinga, Sgt Edvaldo preso pela PF - foto: recorte

Vice-prefeito de Tabatinga, Sgt Edvaldo, é preso pela Polícia Federal por posse ilegal de arma de fogo e por agressão a delagada


O vice-prefeito de Tabatinga, Sgt. Edvaldo (MDB) foi preso pela Polícia Federal na tarde de quarta-feira (11) por posse ilegal de arma de fogo. A arma estava com o registro raspado e na abordagem policial, tentou usar de abuso de poder, desacatou e discutiu com a delegada de plantão.

Edvaldo é ex-militar do Exército e, atualmente como vice-prefeito do município de Tabatinga andava armado e com colete à prova de bala.

Quebra de sigilo

Segundo fontes no município, o pedido de quebra de sigilo feito pela autoridade policial detectou envolvimento do vice-prefeito em vários outros delitos. “Estão tentando abafar o caso”, disse o contato que o portal tem em Tabatinga.

A informação é que o vice-prefeito da cidade está envolvido em diversos casos não divulgados ainda. Ele foi conduzido para a Unidade Prisional de Tabatinga onde se encontra preso.

Essa matéria ainda está em atualização…

