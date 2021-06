Com mais de 15 tiros, cadáver é encontrado no Ramal do Brasileirinho

MANAUS – Um crime de homicídio foi registrado na manhã de domingo, (13), no Ramal do Brasileirinho, que fica no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Segundo informações repassadas pelo Departamento de Polícia Técnica Científica, (DPTC), a vítima foi bastante tortura e morta posteriormente com mais de 15 tiros pelo corpo.

O cadáver até o momento não identificado, foi encontrado por moradores do local que acionaram a equipe do Instituto Médico Legal, (IML). O corpo foi recolhido e segue na unidade no aguardado de algum familiar reivindicar o corpo.

Texto: Correio da Amazônia