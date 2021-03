Com mais de 5,4 mil casos de covid-19, Presidente Figueiredo vai reabrir cachoeiras

Mesmo com mais de 5,4 mil casos de covid-19 e 88 mortes causadas pela doença, o município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus) vai voltar com o funcionamento de cachoeiras e balneários. Os locais ficarão abertos com restrição até o próximo dia 21, conforme decreto municipal.

Enquanto isso, as unidades de saúde do município estão funcionando sem remédios e até sem profissionais de saúde. Os pacientes, principalmente, de covid-19, estão com tratamento precário.

Além disso, a prefeitura ainda não anunciou nenhum investimento para a área de saúde, tampouco para o combate ao coronavírus.