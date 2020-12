Com vísceras expostas, mulher é brutalmente assassinada com 16 facadas e corpo é jogado no Tarumã

MANAUS – Um crime com requintes de crueldade, foi registrado na manhã desta terça-feira, (8), no ramal da UG, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Uma mulher até o momento não identificada, foi brutalmente assassinada com aproximadamente 16 facadas, pelo corpo. O cadáver, foi encontrado por moradores da localidade por volta das 9h00min, da manhã.

A polícia militar esteve no local do fato e confirmou a veracidade da denúncia. A vítima, estava enrolada em uma lona plastica e com vários golpes de faca pelo corpo e ainda com as vísceras expostas. O carro do Instituto Médico Legal, (IML), esteve no local e fez a remoção do corpo para a unidade. A vítima tem várias tatuagens de flores na região da perna. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), esteve no local e deve investigar o crime brutal.

Por Correio da Amazônia