Comemoração antecipada custa medalha de bronze à atleta espanhola

A atleta espanhola Laura García-Caro estava a cinco metros da linha de chegada quando começou a comemorar a medalha de bronze, mas foi ultrapassada pela ucraniana Lyudmila Olyanovska.

A derrota ocorreu durante a prova feminina de marcha atlética do Campeonato Europeu de Atletismo em Roma, nesta sexta-feira (7), e virou meme nas redes sociais: “por isso não se deve comemorar antes da hora”.

Nas imagens, é possível ver García-Caro carregando uma bandeira da Espanha, levantando os braços, olhando para as câmeras e sorrindo. A ucraniana aproveitou o descuido da adversária e avançou.

Segundo a Televisão Espanhola (RTVE), a Real Federação Espanhola de Atletismo (RFEA) apresentou uma queixa alegando que a ucraniana correu na reta final, não seguindo todas as técnicas da marcha atlética.

Veja repercussão nas redes sociais:

This is what happens when you celebrate too early in Track!

Scenes when Laura Garcia-Caro 🇪🇸 realized Lyudmila Olyanovska 🇺🇦 had beaten her just 2 metres away from the finish in the women’s 20km at the European Championships!pic.twitter.com/vdkL4TfqSR

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 7, 2024